POL-PPMZ: Mainz - Verkehrskontrollen - zu zweit auf E-Scooter, Straftat statt 10,- Bußgeld

Mittwoch, 24.03.2021

Trotz Ermahnung fallen zwei Jugendliche innerhalb weniger Minuten mehrmals zu zweit auf einem E-Scooter auf. Nachdem sie in einer ersten Kontrolle in der Nähe der Domplätze ermahnt wurden, nicht zu zweit einen Leih-E-Scooter zu benutzen, fallen sie der gleichen Funkstreife nur eine Minute später wieder, diesmal in der Nähe des Marktplatzes auf und sollen erneut ermahnt werden. Sie flüchten mit dem Roller, springen auf dem Markt von diesem ab, so dass dieser auf den Boden prallt und dabei beschädigt wird. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß, kann ein 13-jähriger Junge angehalten und kontrolliert werden. Sein 16-jähriger Freund wird telefonisch zur Kontrollstelle zurückgerufen. Ihnen wird erklärt, dass eine Nutzung eines E-Scooters zu zweit verboten sei und eine Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 10,- EUR darstellt. Durch das Wegwerfen des Rollers seien sie nun Beschuldigte in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, welche eine deutlich höhere Strafzumessung nach sich ziehen kann. Bei weiteren Verkehrskontrollen sind innerhalb einer Stunde 14 Verstöße wegen der Nutzung eines Handys o.ä. während der Fahrt (jeweils 100,- EUR und 1 Punkt) sowie erneut ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, weil ein PKW nicht auf den dauerhaften Wohnsitz in Deutschland zugelassen war, festgestellt worden.

