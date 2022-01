Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Schönbuch-Gymnasium

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, verschafften sich eine unbekannte Anzahl von Personen Zugang zum Schönbuch-Gymnasium. Sie randalierten im Eingangsbereich, schmissen Stühle und Tische umher, warfen rohe Eier an eine Türe und zerstörten ein Fenster im rückwärtigen Bereich. Zudem rissen sie Feuerlöscher aus ihrer Verankerung und versprühten diese, wonach der Feuermelder sowie der akustische Signalgeber ausgelöst wurde. Mutmaßlich flüchteten die Täter über den Notausgang im rückwärtigen Bereich der Schule. Der Sachschaden beträgt geschätzte 5.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

