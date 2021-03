Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Alkoholisiert gegen Laterne gefahren

Am Dienstag, 23. März 2021, kam es gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg fuhr mit seinem Pkw gegen eine Laterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es wurde niemand verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,10 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Zwei Mal hintereinander das Handy am Steuer genutzt

Am Dienstag, 23. März 2021, führten Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg Handy- und Gurtkontrollen durch. Gegen 16.15 Uhr wurde eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Siedenburg auf der Emsteker Straße kontrolliert, da sie im Verdacht stand während der Fahrt ihr Handy genutzt zu haben. Direkt nach der Kontrolle fuhr sie erneut an den Polizisten vorbei und nutzte erneut das Smartphone. Dies führte innerhalb weniger Minuten zu zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

