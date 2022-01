Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag in der Zeit von 13:30 Uhr bis Sonntag 01:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße ein. Dazu verschaffte sich der Täter über eine Balkontür Zutritt zur Wohnung und durchsuchte anschließend die komplette Wohnung nach Wertgegenständen. Die Höhe des Diebesguts kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter 07031/13250-0 zu melden.

