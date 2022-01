Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfall beim Friedhof in Hauingen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 62-jähriger Mann stellte am Mittwoch 05.01.2022, gegen 10.20 Uhr, seinen schwarzen Audi 8 R auf dem Parkplatz beim Friedhof in Hauingen ab. Gegen 10.40 Uhr kam er an sein Fahrzeug zurück und stellte an diesem einen frisch verursachten Schaden fest, welcher auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. Der Schaden könnte von einem größeren schwarzen Fahrzeug, welches mit einem aluminiumfarbenen Fahrzeuganhänger unterwegs war, verursacht worden sein. Ursächlich für den Schaden an dem schwarzen Audi könnte der Fahrzeuganhänger gewesen sein. Vielleicht hat der Fahrer des großen schwarzen Fahrzeuges den Unfall auch gar nicht bemerkt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht den Fahrer des großen schwarzen Fahrzeuges. Dieser möge sich bitte beim Polizeirevier melden. Ebenso werden weiter Zeugen gesucht, welche Hinweise zu dem Fahrzeuggespann geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell