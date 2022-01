Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Autofahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.01.2022 gegen 07:30 Uhr, kam eine 42-jährige Frau in einem Fiat zwischen Münchingen und Ewattingen von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß sie mit einer steilen Böschung zusammen und das Auto kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. Mutmaßlich dürfte die gefahrene Geschwindigkeit in Anbetracht der Witterung zu hoch gewesen sein.

