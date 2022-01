Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg-Haslach/Wiehre - zwei Einbrüche im Stadtgebiet" - Hier: Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach Auswertung der Tatortspuren in dem betroffenen Gemeindezentrum in der Kronenmattenstraße konnte ein 31-jähriger, bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretener Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann konnte am 29.12.2021 durch eine Polizeistreife in Freiburg festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Unterkunft des Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden.

Der 31-Jährige wurde am 30.12.2021 einem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob der Tatverdächtige für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch wird noch überprüft, ob der Tatverdächtige für den Einbruch gegen 23.50 Uhr in derselben Tatnacht in der Haslacher Straße verantwortlich sein könnte.

Der Tatverdacht gegen die zwei in der Tatnacht vorläufig Festgenommenen erhärtete sich nicht.

oec

Ursprungsmeldung vom 27.12.2021:

Freiburg-Haslach/Wiehre - In der Nacht vom 25.12. auf den 26.12.2021 kam es im Stadtgebiet Freiburg zu zwei Einbrüchen.

Gegen 23:50 Uhr waren zunächst unbekannte Täter offenbar über die Regenrinne in ein Büro im Gebäude gelangt. In den Räumlichkeiten konnten anschließend mehrere Spuren, unter anderem ein angebissener Schokoladen-Weihnachtsmann gesichert werden. Im näheren Umfeld wurden zwei Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 31 und 34 Jahren vorläufig festgenommen. Über die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nichts bekannt.

Gegen 01:00 Uhr wurde ein weiterer Einbruch in ein Gemeindezentrum in der Kronenmattenstraße gemeldet. Es entstand ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Über das mögliche Diebesgut liegen derzeit ebenfalls noch keine Informationen vor.

js

