Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fahrzeug aufgebockt und Räder entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits zurückliegend, in der Zeit vom Donnerstag (30.12.) bis zum Montag (03.01.), kam es in der Friedrich-Meyer-Straße in Teningen auf einem Supermarkt-Parkplatz zu einem Diebstahl. Ein dort geparkter Audi A 3 wurde mittels Holzklötzen provisorisch aufgebockt, anschließend wurden alle vier Räder abmontiert und entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

td/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell