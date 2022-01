Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Unfallflucht nach Kollision mit Leitplanke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Gottenheim/Bötzingen - Ein aufmerksamer Bürger meldete dem Polizeirevier Breisach am Morgen des 04.01.2022 einen in einer Seitenstraße in Bötzingen abgestellten Pkw, welcher erhebliche Beschädigungen aufwies. Den Polizeibeamten war bereits zuvor ein frischer Sachschaden an einer Leitplanke am Ausbauende der B31a in Gottenheim aufgefallen, nur etwa zwei Kilometer vom Standort des Pkw entfernt. Anhand des Spurenbildes konnte die Polizei ermitteln, dass es sich bei diesem um das Verursacherfahrzeug handeln muss. Der bislang unbekannte Fahrer kam im Zeitraum zwischen Montag, 03.01.2022, 20:00 Uhr und Dienstag, 04.01.2022, 06:00 Uhr, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von seiner Fahrspur ab, kollidierte mit der Leitplanke und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Pkw handelt es sich um einen silbergrauen Mitsubishi, Kombi. Die Polizei sucht nun Zeugen, die unter der Telefonnummer 07667 91170 Hinweise zu Fahrzeugführer oder Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell