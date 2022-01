Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Junge Frau stürzt mit E-Scooter und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022 gegen 11:15 Uhr, stürzte eine 17-Jährige mit ihrem E-Scooter in der Gartenstraße in WT-Waldshut. Offenbar fuhr sie in zu geringem Winkel auf einen Gehweg auf und kam dabei zu Fall. Sie verletzte sich leicht und kam vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An ihrem Gefährt entstand geringer Sachschaden.

