Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Täter dringt in zwei Jorker Wohnhäuser ein - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Montag ist ein bisher unbekannter Täter in Jork-Königreich in der Straße Leeswig gegen 09:45 h in ein dortiges Einfamilienhaus eingedrungen.

Im Haus traf er dann auf die Bewohnerin, die ihn dann aber durch lautes couragiertes Rufen verscheuchen konnte ohne dass es zu einem Diebstahl kam.

Zwischen 01:00 und 11:30h sind ein ebenfalls bisher unbekannter Einbrecher in der Schützenhofstraße in Jork in das Erdgeschoß eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen während sich die Hauseigentümerin vermutlich im ersten Obergeschoß befand und hat bei der anschließenden Durchsuchung aus einem Büroraum einen Laptop-Computer entwendet.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sie hier auf ca. 100 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Polizeistation Jork zu melden.

