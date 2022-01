Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Horben: Gefälschte Wasserrechnungen im Namen der Verwaltungsgemeinschaft Merzhausen

Freiburg (ots)

Mehrere Haushalte der Gemeinde Horben erhielten offensichtlich gefälschte Wasserrechnungen im Namen der Verwaltungsgemeinschaft Merzhausen. In diesen gefälschten Rechnungen wurden die Haushalte aufgefordert jeweils 104,40 Euro an eine hiesige Bankverbindung zu überweisen, was auch geschah. Die begünstigte Kontoverbindung gehört einem örtlichen Verein, durch welchen die erhaltenen Zahlungen nach Feststellung unverzüglich zurücküberwiesen wurden. Einen Reim konnte sich bislang keiner der Beteiligten auf die Sache machen.

Eventuell weitere Geschädigte, die einen solchen Brief bekommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) in Verbindung zu setzen.

