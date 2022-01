Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Ein beschädigter BMW und ein Gesamtschaden von 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, in Bietigheim-Bissingen in der Turmstraße ereignet hatte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich mit seiner rechten Fahrzeugseite das linke Vorderrad und die Frontstoßstange des geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Telefonnummer 07142/405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell