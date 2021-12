Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Scheibe zersplittert: Zug im Bahnhof Bremen-Walle beworfen

Bremen (ots)

Tatzeit: 14.12.2021 / 22:39 Uhr

Unbekannte Täter haben eine Nordwestbahn im Bahnhof Walle mit einem ebenfalls unbekannten Gegenstand beworfen. Eine Seitenscheibe wurde beschädigt, aber nicht durchschlagen. Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Am Dienstagabend - zur Tatzeit um 22:39 Uhr - war die Bahn bei der Durchfahrt in Walle vom Bremer Hauptbahnhof Richtung Vegesack unterwegs. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-777

