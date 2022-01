Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und circa 35.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich Sonntagmittag gegen 14:40 Uhr an der Kreuzung Brennerstraße / Gebersheimer Straße in Leonberg ereignet hatte. Demnach befuhr der 65 Jahre alte Fahrzeuglenker eines BMW X5 SUV die Gebersheimer Straße in Richtung Brennerstraße. An der Kreuzung missachtete dieser bei deaktivierter Ampel die beschilderte Vorfahrt einer Mercedes-Benz A-Klasse, dessen 40 Jahre alte Fahrerin aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West die Brennerstraße befuhr. Die Fahrzeuglenkerin des Mercedes-Benz erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur Weiterbehandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ihr Beifahrer konnte nach dessen Erstbehandlung bereits vor Ort wieder entlassen werden. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, sodass diese im Verlauf der Unfallaufnahme abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell