Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Angriff auf einen 36-jährigen Mann in der Leonberger Straße in Eltingen, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen einen bislang noch unbekannten Täter. Ein Zeuge meldete am Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr der Polizei, dass der 36-Jährige von dem Tatverdächtigen mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Dies hatte er von einem Balkon aus beobachtet. Ein weiterer unbekannter Zeuge soll versucht haben, den Täter abzuhalten. Nachdem der Anrufer lautstark mit der Polizei drohte, flüchteten die beiden Männer. Der 36-Jährige blieb verletzt am Boden liegen. Die Fahndung nach dem Täter und der zweiten Person blieb trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagenbesatzungen ohne Erfolg. Zunächst verweigerte der 36-Jährige die Aufnahme in ein Krankenhaus. Eine Streifenwagenbesatzung brachte den scheinbar stark alkoholisierten Mann, der sich gegenüber den Polizisten unkooperativ zeigte, letztlich bis an seine Wohnanschrift. Beim Aussteigen beleidigte der 36-Jährige die Beamten und ging entgegengesetzt zu seiner Wohnung davon. Hierauf sollte er in Gewahrsam genommen werden. Der nun aggressiv reagierende 36-Jährige musste zu Boden gebracht werden, um ihm die Handschließen anlegen zu können. Während des Transports zum Polizeirevier Leonberg randalierte er im Streifenwagen und trat auch nach einem Polizisten. Im Zuge der Gewahrsamnahme wurde er in einem Krankenhaus untersucht. Beim stark alkoholisierten 36-Jährigen wurden hierbei schwere Verletzungen festgestellt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen. Der Täter, der zuvor ihm gegenüber gewalttätig geworden war, soll zwischen 23 und 25 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er hat eine normale Statur und soll kurze, helle Haare gehabt haben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer braun/grünen Jacke bekleidet. Der Zeuge soll gleichalt gewesen sein und hat dunkles Haar. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell