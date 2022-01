Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Unfallzeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei Herrenberg, 07032 2708-0, sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 19:50 Uhr an der Einmündung B 14 und K 1079 in Nufringen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer auf der B 14 in Richtung Autobahn unterwegs. Er wartete zunächst an der rot zeigenden Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr er los, um nach links auf die K 1079 abzubiegen. Ein auf der B 14 in Richtung Herrenberg fahrender 24-Jähriger Autofahrer übersah mutmaßlich die für ihn zwischenzeitlich rot zeigende Lichtzeichenanlage und es kam während des Abbiegens des 42-Jährigen im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes des 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell