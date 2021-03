Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wieder Katalysatoren gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Diebe haben sich erneut an Autos zu schaffen gemacht und Katalysatoren gestohlen. Am Montagvormittag wurde bekannt, dass zwei Fahrzeuge auf dem Gelände einer Werkstatt in der Uhlandstraße Ziel der Täter waren. Vermutlich mit einem Ratschen-Rohrabschneider trennten die Diebe die Katalysatoren ab. Die Polizei sicherte Spuren. Die Beamten gehen davon aus, dass es die Täter auf Edelmetalle in den Katalysatoren abgesehen haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind in den vergangenen Wochen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

