Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze vom 07.01.-09.01.2022

Hildesheim (ots)

(koe) Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße in Gronau. Ein Anwohner übersah beim Abbiegen mit seinem Pkw aus seiner Grundstücksausfahrt in die Gartenstraße den aus Richtung Elze kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw, bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

Am Samstagmorgen teilte ein Anwohner der Eichendorffstraße in Elze der hiesigen Dienststelle mit, dass sein Haus gegen 7 Uhr von zwei unbekannten Personen mit rohen Eiern beworfen worden sei. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Am Samstag gegen 12:30 Uhr erschien ein Mitarbeiter der TAS-Tankstelle in Wülfingen bei der hiesigen Dienststelle um einen Tankbetrug anzuzeigen. Eine männliche Person habe am Donnerstag für circa 50 Euro Diesel getankt. Die Person habe dem Mitarbeiter gegenüber angegeben, dass sie die Geldbörse zu Hause vergessen habe und die Personaldaten bei der Tankstelle hinterlegt. Der Verpflichtung den fälligen Betrag innerhalb von 24 Stunden zu entrichten kam die Person nicht nach. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges wurde gegen die Person eingeleitet.

Am Samstag in dem Tatzeitraum von 21:51 - 21:59 Uhr kam es zu einem Diebstahl in Elze in der Gerberstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu dem betroffenen Gelände. Auf der Videoüberwachung des Geländes können mehrere Täter erkannt werden. Diese entwendeten von dem Gelände zwei Elektrogeräte. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Elze zu melden.

Am Sonntag wurde den eingesetzten Beamten ein Verkehrsunfall in Gronau auf dem dortigen TAS-Tankstellengelände gemeldet. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Honda vergaß vor dem Losfahren den Zapfhahn aus der Tanköffnung ihres Pkw zu entfernen. Dadurch wurde beim Anfahren die Tanksäule beschädigt. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden.

Auf der L461 zwischen Alferde und Wülfingen und auf der K408 zwischen Wettensen und Brüggen kam es jeweils gegen 17:30 Uhr zu Verkehrsunfällen mit Wild. Am Freitag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer auf der L461 ein angefahrenes Reh gemeldet. Dieses musste von den eingesetzten Beamten durch einen Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden. Der verursachende Fahrzeugführer konnte nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen werden. Am Samstag querten 3 Rehe die Fahrbahn der K408. Die 28-jährige Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenprall mit einem Reh nicht mehr verhindern. Dieses verendete an der Unfallstelle, an dem Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell