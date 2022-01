Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: alkoholisierter 34-Jähriger bedroht Mann nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 19.50 Uhr in Bietigheim in der Stuttgarter Straße in der Fahrzeugwarteschlange eines Schnell-Restaurants zu einem Auffahrunfall. Ein stark alkoholisierter 34-Jähriger fuhr mit seinem VW auf den vor ihm wartenden Smart auf. An dem Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Während des Wartens auf die Polizei beleidigte und bedrohte der 34-Jährige den 27 Jahre alten Smart-Lenker. Nachdem die Beamten des Polizeirevieres Bietigheim-Bissingen eingetroffen waren, bemerkten sie Alkoholgeruch bei dem VW-Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer Alkoholisierung. Der Wert betrug über zwei Promille. Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

