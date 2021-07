Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Brände von Feldern

Heinsberg-Dremmen/-Oberbruch/Wassenberg-Myhl (ots)

In der Nacht von Donnerstag (22. Juli) auf Freitag (23. Juli) kam es im Kreisgebiet zu mehreren Bränden von Feldern. Gegen 23.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Felds an der Gladbacher Straße in Dremmen gerufen. Dort brannten zirka 5 Quadratmeter. Auf dieser Fläche lag abgetrenntes Stroh. Noch während des Einsatzes wurde ein weiterer Brand auf einem Feld an der Parkstraße in Oberbruch gemeldet. Beide Feuer wurden durch die Feuerwehr Heinsberg gelöscht. Gegen 00.50 Uhr rückte dann die Feuerwehr Myhl zu einem erneuten Brand aus, diesmal auf einem Feld, dass in Myhl zwischen der Sankt-Johannes-Straße und der Wildenrather Straße liegt. Auch dort wurde wieder Stroh und Getreide in Brand gesteckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Hinweise auch online übermittelt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

