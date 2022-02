Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Rentnerin wehrt Portmonee-Diebstahl ab

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.02.2022 Nr. 1

15.02 / Rentnerin wehrt Portmonee-Diebstahl ab

Soltau: Ein unbekanntes Täterpaar versuchte am Dienstag, gegen 16.00 Uhr auf dem Gehweg der Walsroder Straße, Höhe Hausnummer 32, einer 83jährigen Frau das Portmonee zu entwenden. Nach Angaben des Opfers gingen beide zunächst hinter ihm und schlossen zügig auf. Die Frau habe sich dem Opfer in den Weg gestellt, während der Mann von hinten herangetreten sei und versucht habe, die Handtasche zu öffnen, in der sich das Portmonee befand. Das Opfer sprach das Paar laut an, worauf beide von der Frau abließen und in Richtung Rewe-Markt flüchteten. Täterbeschreibung: Die Frau wird als klein, pummelig und als südländischer Typ beschrieben. Das Alter schätzt das Opfer auf etwa Anfang 50. Sie hatte schulterlange Haare und trug einen schwarzen Mantel. Der Mann wurde ebenfalls als eine südländische Erscheinung beschrieben, die etwa 55 Jahre alt sei, schwarze Haare sowie eine stabile Figur hatte und eine weite Hose trug. Hinweise zu dem Geschehen oder den Tätern nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

