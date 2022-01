Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geschwindigkeitsmessung

Landstuhl (ots)

Am Sonntagmorgen führt die Polizei in der Weiherstraße in einer 30er Zone eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Polizei stellt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Der Spitzenreiter wird mit einer Übertretung von 31 km/h beanstandet. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|pilan

