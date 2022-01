Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall auf gerade Strecke - Fahrerin leicht verletzt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die Fahrerin eines Toyota Yaris am frühen Neujahrsmorgen in Bruchmühlbach-Miesau nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Laternenmast. Am Fahrzeug der 19-jährigen Fahrerin entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, das Fahrzeug muss abgeschleppt werden. An der Laterne entsteht ein vergleichsweise geringer Schaden. |pilan

