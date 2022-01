Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Silvesternacht der Polizeiinspektion Landstuhl

Landstuhl (ots)

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie war die Silvesternacht 2021/2022 anders als gewohnt. Um das Infektionsgeschehen und die schnelle Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden Beschränkungen durch die Landesregierung erlassen. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl läutet ein Großteil der Bevölkerung in der Silvesternacht fröhlich das neue Jahr ein. Hierbei wird größtenteils friedlich gefeiert, sodass seitens der Polizei keine herausragenden Zwischenfälle zu verbuchen sind. Dennoch wird die Feierlaune auch in diesem Jahr durch ein paar Wenige, denen der konsumierte Alkohol offenbar zu Kopf gestiegen ist, getrübt. In der Folge war aufgrund diverser silvester- bzw. rauschtypischer Delikte ein polizeiliches Einschreiten erforderlich. Trotz erhöhten Einsatzaufkommens ist es gelungen den überwiegend friedlich feiernden Bürgerinnen und Bürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr zu ermöglichen. |pilan

