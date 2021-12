Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW beschädigt Laternenmast und fährt davon

Konken (ots)

Am Donnerstag, dem 30.12.21, gegen 09:00 Uhr, kam am Kreisverkehr in der Hauptstraße in Konken zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter LKW mit polnischer Zulassung habe hierbei einen Laternenmast beschädigt und sei anschließend in Richtung A62 davongefahren, ohne diesen Unfall zu melden. Die Polizei Kusel bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen LKW geben können, sich unter der Rufnummer 06381-9190, per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de oder persönlich zu melden.|pikus

