Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schild des Sportvereins mit Farbe besprüht

Bedesbach (ots)

In der Silvesternacht wurde ein Schild, welches im Eingangsbereich des Sportgeländes in der Bahnhofstraße aufgestellt ist, beschädigt. Hierbei sprühte ein bislang unbekannter Täter einen Schriftzug mit roter Farbe auf ein dortiges Hinweisschild. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per Mail (pikusel@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.|pikus

