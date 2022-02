Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schild umgefahren

Unfallflucht

Ememrich (ots)

Am Sonntag (06.02.2022) beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:10 Uhr das auf der Verkehrsinsel an der Einmündung Großer Wall / Steintor befindliche Verkehrszeichen "Vorgeschriebene vorbeifahrt rechts" (weißer Pfeil auf blauem Untergrund).

Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs war mit seinem Wagen nach ersten Erkenntnissen aus der Straße Steintor kommend nach links in Fahrtrichtung Elen abgebogen. Hierbei kam es vermutlich zur Kollision mit dem Straßenschild. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

