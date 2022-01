Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220109-1 : Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagabend ( 08.01.2022 ),gegen 22:40 Uhr, befuhr eine 60-jährige Frau aus Köln mit ihrem Pkw die Hahnenstraße aus Richtung Pulheim Stommeln kommend. An der Einmündung Hahnenstraße / L 93 beabsichtigte die Frau in Richtung Sinnersdorf abzubiegen. Nachdem sie kurz angehalten hatte, fuhr sie los und unterschätzte den Abstand zu dem sich aus ihrer Sicht von links nähernden Pkw Fahrer aus Bergheim , welcher die L 93 in Fahrtrichtung Stommeln befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die Frau, der 64-jährige Pkw Fahrer sowie seine 49-jährige Beifahrerin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. (sm)

