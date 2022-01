Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220107-2: Unbekannte versuchten Glastür eines Bekleidungsgeschäfts einzuwerfen

Elsdorf (ots)

Geschäftsinhaberin fand Gullydeckel vor der Eingangstür

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können. In der Nacht zu Donnerstag (6. Januar) haben Unbekannte versucht, sich Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft an der Gladbacher Straße in Elsdorf zu verschaffen.

In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 8.55 Uhr warfen unbekannte Tatverdächtige ersten Erkenntnissen zufolge die Eingangstür eines Geschäfts mit einem Gullydeckel ein. Die Tür riss und es entstand ein Loch im Glas. Das Geschäft hatten die Tatverdächtigen augenscheinlich nicht betreten. Neben der Eingangstür beschädigten die Unbekannten eine weitere Glasscheibe. Polizisten fanden neben dem Fenster Steine. Der Schachtdeckel stammt aus einem Gully auf der Gladbacher Straße.

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

