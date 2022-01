Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220107-1: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig fest

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Beamten überprüften den Mann bei einer Verkehrskontrolle.

Polizisten haben Freitagnacht (7. Januar) einen Mann (20) in Bergheim vorläufig festgenommen. Ihm wird der illegale Besitz und Handel mit Drogen vorgeworfen. Zuvor hatten die Beamten gegen 1 Uhr beabsichtigt den 20-Jährigen auf der Kreisstraße (K)34 im Rahmen einer Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Autofahrer, der in Fahrtrichtung Quadrath-Ichendorf unterwegs war, ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten zunächst. Die Beamten fuhren dem 20-Jährigen hinterher und hielten ihn kurze Zeit darauf im Bereich der Straße 'In den Benden' an.

Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr. Der Autofahrer gab an Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest fiel positiv aus und ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von 0,3 Promille an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mazdas fanden die Polizisten verpackte Cannabisblüten sowie Haschisch. Neben den Drogen stellten die Beamten außerdem eine Feinwaage, zwei Mobiltelefone sowie Bargeld sicher. Zwecks Blutprobenentnahme brachten die Beamten den 20-Jährigen zur Polizeiwache. Weil der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest.

Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels und des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Mittlerweile ist der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell