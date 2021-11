Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Starke Rauchentwicklung bei Brand im "Simmel-Gebäude"

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann: 1. November 2021 20:23 Uhr

Wo: Wiener Platz

Der Integrierten Regionalleitstelle Dresden meldeten mehrere Passanten über den Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung aus dem als "Simmel-Gebäude" am Wiener Platz bekannten Gebäude. Die Erkundung ergab, dass es aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Brand in einem Elektroraum in der dritten Etage gekommen war. Das Feuer hatte sich bereits in den darüberliegenden Raum ausgebreitet. Da sich das Gebäude zum Teil noch im Bau befindet, konnte sich der Brandrauch über geöffnete Türen durch den Treppenraum bis hinauf zum Dach ausbreiten. Zahlreiche Trupps unter Atemschutz gingen mit zwei Strahlrohren zur Brandbekämpfung in das Objekt vor. Über eine Drehleiter wurde von außen der Dachbereich kontrolliert und die Austrittsstelle der Rauchentwicklung lokalisiert. Vorsorglich wurde durch die Feuerwehr das gesamte Gebäude evakuiert. Davon war auch der Simmel-Markt betroffen. Verletzt wurde niemand. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Die aufwändigen Belüftungsmaßnahmen werden sich jedoch noch etwas hinziehen. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei sind ebenfalls vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz sind 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Kaitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell