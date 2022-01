Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220106-5: Haftbefehl mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos vollstreckt

Bergheim (ots)

Polizisten ermittelten Tatverdächtige eines Raubs und nahmen diese fest

Am Donnerstagmorgen (6. Januar) haben Ermittler des Kriminalkommissariats 13 mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos in Bergheim eine 28-Jährige und einen 29-Jährigen festgenommen. Den beiden wird vorgeworfen, am 24. Oktober 2021 einen Mann (56) aus Bergheim in seiner Wohnung beraubt zu haben.

Die Beschuldigte und der geschädigte Bergheimer waren mit einander bekannt. Diesen Umstand nutzten die 28-Jährige und ihr Komplize augenscheinlich aus, um von dem Geschädigten in seine Wohnung gelassen zu werden. Dort soll der Festgenommene den 56-Jährigen mit einem Baseballschläger bedroht und die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert haben. Die beiden Beschuldigten sollen Bargeld, ein Mobiltelefon und ein Fahrrad erbeutet haben.

Kriminalbeamte identifizierten die beiden Festgenommenen im Rahmen ihrer Ermittlungen als Tatverdächtige, so dass die Beamten sie heute Morgen in einer Wohnung in Bergheim festgenommen haben. Ein Spezialeinsatzkommando unterstützte die Ermittler, da der Festgenommene bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten aufgefallen war und dabei Waffen bei sich hatte. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell