Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht ist eine Straftat

Schwarzer Audi beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (7. Februar 2022) zeigte ein 37-jähriger Mann aus Geldern auf der Polizeiwache eine Verkehrsunfallflucht an. Er hatte seinen schwarzen Audi A1 am Freitag (4. Februar 2022) gegen 21.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Hülser-Kloster-Straße abgestellt. Als er am Montagmorgen zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er an der rechten Seite im Bereich des hinteren Radkastens großflächige Lackkratzer fest. Der Unfallverursacher hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet. Das stellt eine Straftat dar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Bitte melden Sie sich unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell