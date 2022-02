Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unfallflucht

Zeugen nach Spiegelunfall gesucht

Uedem-Keppeln (ots)

Am Montag (7. Februar 2022) gegen 07:15 Uhr war die Fahrerin eines für den Personentransport genutzten Ford Transit auf der Kalkarer Straße in Richtung Neulouisendorf unterwegs, als es in Höhe der Hausnummer 29 zu einer Berührung mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam. Der Spiegel des Fords wurde dabei beschädigt. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich ebenfalls um einen hellen Kleintransporter oder Kleinbus gehandelt hat. Der Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

