Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - vermutlich Bananenspinne in Supermarkt gefunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rees (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:35 Uhr als ein Angestellter eines Supermarktes am Grüttweg eine exotische Spinne in einem Bananenkarton entdeckte.

Mit Hilfe der hinzugerufenen Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde das Tier von dem Mitarbeiter in einem Glas gesichert und so an einer weiteren Erkundungstour durch den Markt gehindert. Nach erster Einschätzung handelte es sich bei dem Tier vermutlich um eine giftige Bananenspinne.

Über das Ordnungsamt wurde dann der Terra Zoo informiert, dessen Mitarbeiter die Spinne im Laufe des Vormittags übernehmen sollen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell