Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Straßenraub

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (3. Februar 2022) gab ein 62-jähriger Mann aus Kleve der Polizei gegenüber an, dass zwei ihm unbekannte Männer versucht hätten, ihn auszurauben. Der Klever hielt sich am EOC-Parkplatz an der Hoffmannallee auf, als ihm die Unbekannten unvermittelt gegen den Kopf schlugen. Daraufhin sackte der Geschädigte zu Boden, woraufhin die Täter versuchten, seine Geldbörse zu entwenden. Da der 62-Jährige sich wehrte und zwei Passanten zu Hilfe eilten, flüchteten die Männer ohne Beute. Der Klever wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Er beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: Die erste Person war etwa 20-25 Jahre alt, 170 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Er trug eine Jeans und eine Jeansjacke.

Der zweite Mann war ebenfalls 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß und trug seine dunklen Haare kurz geschnitten.

Die Polizei bittet die beiden Personen, die dem Klever am EOC zu Hilfe geeilt waren, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell