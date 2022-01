Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Autospiegel abgetreten

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Gegen 2.30 Uhr am Freitag (7. Januar) traten zwei Jugendliche den Außenspiegel eines Pkw an der Straße Alte Schmiede ab. Dies bemerkte der Besitzer des Fahrzeugs und sprach die Jugendlichen an. Daraufhin beleidigten sie den Mann und entfernten sich in Richtung Industrieparkstraße. Laut Beschreibung war einer der Täter klein, trug eine schwarze Jacke, eine hellblaue Jeans sowie einen schwarzen Rucksack. Der zweite Jugendliche trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und ebenfalls eine hellblaue Jeans. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

