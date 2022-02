POL-HK: 22.02 / Heidekreis: Grüne Versicherungskennzeichen ab 01.März 2022 Polizei weist auf den Beginn eines neuen Versicherungsjahres hin

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis: Grüne Versicherungskennzeichen ab 01.März 2022 Polizei weist auf den Beginn eines neuen Versicherungsjahres hin

22.02.2022

22.02 / Heidekreis: Die Polizei erinnert alle Fahrer von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen, wie zum Beispiel Mofas, Mopeds, E-Scooter und S-Pedelec daran, dass zum 01. März dieses Jahres ein neues Versicherungsjahr beginnt. Damit verlieren die bisherigen blauen Versicherungskennzeichen ab diesem Tag ihre Gültigkeit. Die Farbe der neuen Kennzeichen wechselt dann auf Grün, wodurch der Versicherungsschutz auch nach außen hin erkennbar ist. Wurden bisher nur Blechschilder ausgegeben, so gibt es seit 2021 versuchsweise auch folierte und mit Hologramm versehene Kennzeichen, welche auf eine Trägerplatte aufgeklebt werden können. Für E-Scooter werden sogenannte Versicherungsplaketten ausgegeben, welche am Fahrzeug angebracht sein müssen. "Wer trotzdem mit einem Kraftfahrzeug unterwegs ist, bei dem der Versicherungsschutz erloschen ist und von der Polizei kontrolliert wird, muss mit einer Anzeige rechnen", so Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis. Darum der Rat der Polizei: Kümmern Sie sich jetzt rechtzeitig um eine Anschlussversicherung, dann bleiben ihnen unangenehme Folgen erspart.

