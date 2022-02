Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Stellichte: Hund beißt zweimal ins Bein; Soltau: E-Trekkingrad gestohlen; Behringen: Scheibe zerstört, Handtasche gestohlen; Buchholz/A.: Promillewert zu hoch - Führerschein weg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.02.2022 Nr. 1

23.02 / Hund beißt zweimal ins Bein

Stellichte: In Stellichte ist am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr eine 34jährige Frau von einem Hund zweimal in den Oberschenkel gebissen worden, als sie sich mit ihrem Kind auf dem Bürgersteig vor dem Haus aufhielt. Weitere Bissversuche seien nach Aussage des Opfers durch lautes Schreien und Tritte verhindert worden. Der Sohn habe sich unverletzt in den Garten flüchten können. Der Hund sei anschließend von der hinzukommenden Halterin gebändigt worden. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten die Halterin nicht antreffen. Sie leiteten ein Verfahren ein und beteiligten die Behörden.

24.02 / E-Trekkingrad gestohlen

Soltau: Aus einem verschlossenen Fahrradverschlag auf einem Parkdeck am Friedrich-Einhoff-Ring entwendeten Unbekannte ein E-Trekkingrad "Victoria" im Wert von rund 2.100 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 17.02.22, 15.00 Uhr und Montag, 21.02.22, 09.00 Uhr. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.02 / Scheibe zerstört, Handtasche gestohlen

Behringen: Unbekannte zerstörten am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz Behringer Heide, an der L211, die Scheibe eines Volvo und entwendeten eine im Fußraum liegende Handtasche. Die Tatzeit liegt zwischen 15.50 und 16.20 Uhr. Der Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

23.02 / Promillewert zu hoch - Führerschein weg

Buchholz/A.: 1,14 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 34jährigen Autofahrers am Mittwochabend bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Buchholz. Damit war der Führerschein erstmal weg. Die Polizeibeamten ließen darüber hinaus eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell