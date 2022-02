Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode

Soltau: Taschendiebinnen unterwegs; Honerdingen: Baumaschinen gestohlen; Honerdingen: Quads entwendet; Bad Fallingbostel

Walsrode: Drogentests positiv

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.02.2022

22.02 / Taschendiebinnen unterwegs

Walsrode / Soltau: Am Dienstag versuchten zwei Frauen südländischer Erscheinung sowohl in Walsrode als auch in Soltau jeweils einem lebensälteren Menschen das Portmonee zu entwenden, indem eine Täterin das Opfer ansprach und es auf diese Weise ablenkte, während die andere versuchte zuzugreifen. Den Taschendiebinnen gelang es in beiden Fällen nicht, an das Geld zu kommen. Weniger Glück hatte eine Walsroderin gegen 17.00 Uhr, als ihr das Portmonee beim Einkaufen in der Lidl-Filiale an der Quintusstraße aus der Handtasche entwendet wurde. Die Tasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt. Der Gesamtschaden wird hier auf 580 Euro geschätzt.

21.02 / Baumaschinen gestohlen

Honerdingen: Von einer Baustelle am Silberweg entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 15.00 Uhr und Montag, 06.45 Uhr drei Rüttler im Wert von rund 30.000 Euro. Die Rüttler haben jeweils ein Gewicht von rund 600 Kilogramm. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Fahrzeug oder Fahrzeuggespann abtransportiert haben. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

22.02 / Quads entwendet

Honerdingen: In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag entwendeten Unbekannte vom Gelände eines Motorradhändlers am Silberweg zwei Quads. Ein Zusammenhang mit dem Diebstahl der Baumaschinen wird geprüft. Der Abtransport dürfte ebenfalls mit einem Fahrzeug oder Fahrzeuggespann durchgeführt worden sein. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

22.02 / Drogentests positiv

Bad Fallingbostel / Walsrode: Ein 26jähriger Autofahrer wurde am Dienstagmorgen von Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Düshorner Straße in Bad Fallingbostel angehalten und überprüft. Der Mann führte einen Drogentest durch, der positiv auf THC reagierte. Gegen 14.30 Uhr sprach erneut ein Drogentest auf THC bei einer Kontrolle an. Diesmal bei einer 23jährigen Autofahrerin auf der Straße Am Hellteich. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs der jungen Frau wurden darüber hinaus mehrere Tütchen Cannabis gefunden. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt. Außerdem ließen die Polizisten eine Blutprobe entnehmen, stellten die Drogen sicher und leiteten Verfahren ein.

