Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kurze Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall - zwei Verletzte

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagabend (08.02.2022) gegen 18:00 Uhr befuhr eine 23-jährige Geestländerin die BAB 27 in Richtung Bremen. Kurz vor der Ausfahrt Bremerhaven-Zentrum wollte Sie eine Flasche aus dem Beifahrerfußraum aufheben. Hierbei verlor Sie kurz den Blick auf den fließenden Verkehr und fuhr mit ihrem Suzuki ungebremst auf den vorausfahrenden Geländewagen eines 36-jährigen Beverstedters auf. Der Aufprall war so heftig, dass die Geestländerin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Beverstedter fuhr später selber in die Unfallambulanz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall entstand ein umfangreiches Trümmerfeld, welches von den Beamten mittels Muskelkraft und Besen beseitigt werden musste. Hierzu war aufgrund des Feierabendverkehrs ein weiterer Funkstreifenwagen zur Absicherung notwendig.

