Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/B295/BAB8/81: Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs durch unter Drogen stehenden PKW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 06:40 Uhr meldete ein Zeuge auf der Bundesstraße 295 in der Nähe des Ihinger Hofs im Bereich Renningen einen unfallbeschädigten Opel, der wohl keinen verkehrstauglichen Eindruck mehr machte. Das Fahrzeug wurde später durch weitere aufmerksame Verkehrsteilnehmer gemeldet, unter anderem wie es auf die Bundesautobahn 8 in Richtung München auffuhr. Auf der Autobahn konnte der Pkw schließlich durch Beamte des Polizeireviers Leonberg festgestellt werden. Erste Anhaltesignale missachtete der 30-jährige Opel-Fahrer. Gegen 07:20 Uhr konnte das Fahrzeug schließlich durch die Beamten auf der Rastanlage Sindelfinger Wald angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug war stark beschädigt. Unter anderem fehlten die Stoßstange und die rechten Reifen. Die Fahrzeugteile konnten im Nachgang teilweise auf der Fahrtstrecke aufgefunden und beiseite geräumt werden. Bei dem Fahrer wurde starker Alkoholgeruch festgestellt. Aufgrund seines körperlichen Zustands war dieser jedoch nicht mehr imstande einen Atemalkoholtest durchzuführen. Ein Vortest zeigte, dass der Fahrer zudem unter der Einwirkung von Marihuana stand. Der 30-Jährige musste sich deshalb einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Opel aufgrund des nicht verkehrssicheren Zustands abgeschleppt. An dem Pkw konnte ein augenscheinlich frischer Unfallschaden von etwa 8.000 Euro festgestellt werden. Der 30-jährige Opel-Lenker scheint auf seiner Fahrtstrecke ab Sindelfingen bis zur Kontrollstelle in einen noch unbekannten Unfall verwickelt gewesen zu sein. Eine Unfallstelle konnte jedoch bislang nicht lokalisiert werden. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallstelle haben oder durch die Fahrweise des 30-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

