Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall am Südbahnhof

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 79 Jahre alter Pedelec-Fahrer, der am Freitag gegen 12.30 Uhr am Südbahnhof in Böblingen in einen Unfall verwickelt war. Mutmaßlich fuhr der Senior noch in den beschrankten Bahnübergang ein, obwohl sich die Schranken bereits schlossen, was auch durch ein Signal angekündigt wird. Im weiteren Verlauf wurde der 79-Jährige wohl durch den Schlagbaum getroffen, worauf er samt seinem Pedelec ein Stück weit nach vorne taumelte. Eine der Schönbuchbahnen, die im Anschluss die Tübinger Straße querte, touchierte nach jetzigen Erkenntnissen das Vorderrad des Pedelecs, worauf der Senior auf die Seite stürzte. Mutmaßlich kam es zu keiner Berührung zwischen dem 79-Jährigen und dem Zug. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Am Zug konnte bislang kein Sachschaden festgestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen befand sich mit vier Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort und übernahm Reinigungsarbeiten. Nachdem der Zugverkehr zunächst eingestellt wurde, konnte die in den Unfall verwickelte Bahn gegen 14.15 Uhr weiterfahren.

