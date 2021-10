Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kelleraufbrüche

Bad Blankenburg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Blankenburg mehrere Kellerverschläge in Mehrfamilienhäusern in der Straße der Deutschen Einheit und Am Eichwald auf. Entwendet wurde unter anderem ein E-Bike. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld entgegen.

