Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1231) Mehrere Kelleraufbrüche im Nürnberger Süden - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Am gestrigen Spätnachmittag (05.09.2021) brach ein bislang Unbekannter in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße hörte gegen 17:40 Uhr Lärm im Keller des Anwesens. Als er nachsah, fand er einen unbekannten Mann in einem Kellerabteil stehen, das zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, ergriff dieser die Flucht.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Beschreibung des Täters:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlanke Statur. Bekleidet war der Täter mit einer hellen Hose, einem T-Shirt und einer dunklen Baseball-Cap. Er hatte zwei Einkaufstüten bei sich.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd stellten am Tatort mehrere aufgebrochene Kellerabteile in dem Mehrfamilienhaus fest. Ein genauer Entwendungsschaden sowie die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich unter anderem im Zeitraum zwischen 02.09.2021 und 03.09.2021 in einem Mehrfamilienhaus in der Gibitzenhofstraße. Die Nürnberger Kriminalpolizei registrierte in den vergangenen Tagen eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle.

Der Kriminaldauerdienst Nürnberg übernahm die Spurensicherung an den Tatorten. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg für Besonders schwere Fälle des Diebstahls übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

