POL-MFR: (1229) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Samstag (04.09.21) in ein Haus in Wendelstein ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr gelangten der oder die unbekannten Einbrecher mit einer Leiter auf das Dach des Wohnhauses in der Sperbersloher Straße und hebelten dort ein Fenster auf. Im Innern durchwühlten sie die Räume und erbeuteten einige hundert Euro Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

