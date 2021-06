Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW verläuft glimpflich

Plettenberg (ots)

Am heutigen Dienstag wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache gegen 14:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5 zwischen Plettenberg Stadtmitte und Landemert alarmiert. Der Fahrer eines Mercedes, welcher aus Richtung Landemert kam, hatte in Höhe der "Schmelzhütte" in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nachdem der Mercedes ein weiteres Fahrzeug touchierte, kam er an einem Waldweg von der Fahrbahn ab und rollte noch ca. 50m hinter der Leitplanke durch eine Senke, wo er schließlich zum stehen kam. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich alle fünf Insassen des Mercedes selbständig aus dem Fahrzeug befreit. Eine Insassin war verletzt und wurde durch die Rettungswagenbesatzung behandelt und einem Krankenhaus zugeführt. Alle weiteren Insassen und die Fahrerin des touchierten PKW wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr unterstützte bei der Personenrettung, sicherte das Fahrzeug und stellte den Brandschutz sicher. Im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Mercedes durch ein Bergungsunternehmen mit einem Kran aus der Senke gehoben.

Während der circa eine Stunde andauernden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die K5 voll gesperrt.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Aussage erteilen.

