Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt musste ein 45 Jahre alter Radfahrer ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Donnerstag, gegen 16:25 Uhr, mit einem LKW zusammenprallte. Der Radfahrer war zum Unfallzeitpunkt bergab auf der Ohmstraße in Herrenberg unterwegs, als ihm ein LKW in Richtung McDonald´s fahrend entgegen kam. Der 44 Jahre alter LKW-Lenker bog nach links zur Shell-Tankstelle ab und übersah vermutlich hierbei den 45-Jährigen auf seinem Rad. Es kam zur Kollision, wodurch der Radfahrer stürzte und gegen den LKW prallte. Das hochwertige Rad im Wert von etwa 5.000 Euro wurde stark beschädigt, während sich der Sachschaden am LKW auf rund 250 Euro beläuft.

