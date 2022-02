Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Komposthaufen gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil ein 61-Jähriger in der Reußensteinstraße in Böblingen noch heiße Asche auf seinen Komposthaufen warf, geriet dieser am Freitagvormittag in Brand. Das Feuer griff auf den Holzzaun des Nachbargrundstücks über. Da der Nachbar den Brand frühzeitig bemerkte, konnte er ihn mit einem Wasserschlauch löschen. Die Feuerwehr Böblingen war gegen 10.00 Uhr mit einem Fahrzeug und acht Wehrleuten vor Ort. Über die Sachschadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

